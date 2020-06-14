هبوط أسعار النفط عالمياً

تواصل أسعار النفط اليوم الأحد 14/6/2020، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود.

وقد هبطت أسعار النفط، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة معروض النفط في الأسواق، في ظل طلب ضعيف بسبب أزمة كورونا.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.22% إلى 37.93 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 3.43% إلى 40.30 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري بمقدار 5.72 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 3.2 مليون برميل.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 866 ألف برميل.