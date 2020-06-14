الذهب عالمياً في ارتفاع ..فما السبب ؟

تشهد أسعار الذهب عالمياً منذ يوم الجمعة الماضية ارتفاعاً ، وذلك بعد ان اشترى المستثمرون المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد الحديث عن العودة لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وفقا لتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1810 بتوقيت غرينتش، وقفز بحوالي 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بانخفاض 0.1 بالمئة سجلت عند 1737.30 دولار.

وتعافت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية من خسائر الجلسة السابقة التي تكبدتها على خلفية توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بطول طريق التعافي الاقتصادي، والتي ألقت بظلال على رهانات المستثمرين على تعاف اقتصادي سريع.

وبشان المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1929.12 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 17.43 دولار.