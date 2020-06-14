ثلاثة من حراس نتنياهو مصابون بـ"كورونا"

أكدت صحيفة "معاريف مساء أمس السبت 13/6/2020 ، إن ثلاثة من حراس رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تبينت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الصحيفة ان عينات الفحص الروتيني للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، أكدت إصابة 3 من حراس الأمن في منزل نتنياهو بالفيروس.

وفيما يتعلق بنتنياهو، فقد أوردت الصحيفة أنه أجرى فحصا للفيروس، وكانت عينته سلبية، مشيرة إلى أنه لم يُطلب منه البقاء في عزلة، أو في الحجر الصحي، كون هؤلاء الحراس الثلاثة ليسوا في جواره.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو خضع أكثر من مرة لفحص كورونا، وجميعها كانت عينات سلبية.