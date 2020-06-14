مقتل شاب أسود ثاني في "أتلانتا" يُشعل الولايات الامريكية مجدداً

في حادثة هي الثانية خلال اسبوع ، تشهد مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية ومنذ مساء أمس السبت، مظاهرات واسعة، وذلك احتجاجا على إقدام شرطي بإطلاق النار على شاب أسود وقتله، علما أن الشاب كان ينام في سيارته بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا. وزعمت الشرطة إن الشاب قاوم الاعتقال مساء الجمعة، بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

محامو بروكس إنه أب لطفلة صغيرة كانت ستحتفل بعيد ميلادها يوم السبت.

وجاء مقتله بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما)، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

واندلعت احتجاجات في أتلانتا قرب موقع إطلاق الرصاص، وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضابطين.