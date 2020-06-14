رسائل من امريكا و"اسرائيل" للسلطة عبر العرب : خطة الضم ستُطبق بالتدريج

أكدت صحيفة "اسرائيل اليوم" الأحد 14/6/2020 ، ان الدول العربية بعثت برسائل إلى المسؤولين الفلسطينيين ، تفيد بأن تطبيق السيادة "الاسرائيلية" او ما يطلق عليها "خطة الضم "ستكون في غور الأردن وأجزاء من الضفة المحتلة بشكل محدود وأقل شمولا من الخطة الأصلية.

وبين المسؤولون الإسرائيليون أنهم في تل ابيب وواشنطن يقولون إنهم سيطبقون السيادة في تموز / يوليو - أيلول / سبتمبر من هذا العام.

وزعمت الصحيفة أنها نقلت عن مسؤول فلسطيني في مكتب أبو مازن قوله:" إن الرسائل وفقا لما نقل عن مسؤول فلسطيني فقد وصلت إلى رئيس السلطة الفلسطينية ومستشاريه من خلال مسؤولين سياسيين كبار من دول عربية معتدلة ، بناء على طلب من "إسرائيل" وإدارة واشنطن.

الرسائل المرسلة إلى أبو مازن ومسؤولين فلسطينيين آخرين بحسب مسؤول عربي كبير تؤكد ان تطبيق السيادة "الإسرائيلية" لن يتم التراجع عنها وستطبق تدريجياً.

ووفاق للرسائل فإن السيادة الإسرائيلية ستطبق أولا فقط على مساحات شاسعة من الغور ، حيث توجد غالبية سكان إسرائيليين ويعيشون تقريبا مع الفلسطينيين".

وأضاف المسؤول الفلسطيني ، بحسب الرسائل ، أن تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية الأكبر سيتم في مراحل لاحقة ، وليس في يوليو المقبل ، وسيشمل معاليه أدوميم وأجزاء كبيرة من غوش عتصيون أولاً. حيث سيتم تنفيذ الخطة تدريجيا.