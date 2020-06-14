سعر الدجاج في غزة اليوم الأحد 14/6/2020

تواصل أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأحد 14/6/2020 ، الاستقرار منذ بداية الاسبوع ليصل سعر الدجاج من 8_9 شواقل .
وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 8 إلى 9 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.
تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة انخفاضاً ، منذ نهاية الاسبوع الماضي ، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة وملحقاتها اليوم الأحد 14/6/2020 في اسواق قطاع غزة لتصل لـ "8-9" شواقل فيما وصل كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.
وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأحد 14/6/2020 على النحو التالي :
1- كيلو الدجاج حي من 9_8
2- كيلو استيكات 21 شيكلاً
3- دبوس الدجاج 12 شيكلاً
4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً
6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً
7-كيلو جناح الدجاج 8 شيكلاً
8-كيلو الشيش 21 شيكلاً
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 14 /6/2020 على النحو التالي:
الحبش: 12 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد: 10 شيكل
جناح: 8 شيكل