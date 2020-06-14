سعر الدجاج في غزة اليوم الأحد 14/6/2020

تواصل أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأحد 14/6/2020 ، الاستقرار منذ بداية الاسبوع ليصل سعر الدجاج من 8_9 شواقل .

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 8 إلى 9 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة انخفاضاً ، منذ نهاية الاسبوع الماضي ، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة وملحقاتها اليوم الأحد 14/6/2020 في اسواق قطاع غزة لتصل لـ "8-9" شواقل فيما وصل كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.

وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأحد 14/6/2020 على النحو التالي :

1- كيلو الدجاج حي من 9_8

2- كيلو استيكات 21 شيكلاً

3- دبوس الدجاج 12 شيكلاً

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً

5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً

7-كيلو جناح الدجاج 8 شيكلاً

8-كيلو الشيش 21 شيكلاً

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 14 /6/2020 على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد: 10 شيكل

جناح: 8 شيكل