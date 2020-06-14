إصابة عدد من المزارعين شرق خانيونس

أصيب عدد من المزارعين على حدود بلدة خزاعة شرق خانيونس صباح اليوم الأحد 14/6/2020، بحالات اختناق بعد استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدمع من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المزارعين المتواجدين في أراضيهم القريبة من بوابة ريدة على حدود خزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مما أدى لإصابة عدد من المزارعين.

وبين شهود عيان الى انه تم معالجة المزارعين ميدانياً .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف المزارعين وأراضي المواطنين في المناطق الحدودية بشكل يومي .