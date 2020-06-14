إصابات "كورونا" عالمياً تقترب من الـ8 ملايين ..ووفيات البرازيل الثانية عالمياً

بالرغم من محاولة دول العالم العودة للحياة الطبيعية برفع الحجر الصحي ، بعد الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا الا ان الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا تواصل الارتفاع لتقترب من الـ8 ملايين مصاباً في 196 بلداً ، في حين وصلت الوفيات لـ430 الفاً ، شفاء 3.7ملايين.

ووفقا لإحصائية منظمة الصحة العالمية فقد بلغت الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4523 وفاة جديدة و136,525 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة 734وفاة والبرازيل 909، والمكسيك 504.

وبينت منظمة الصحة العالمية إن الأميركيتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

عادت الصين فرض الحجر الصحي مجددا على العديد من أحياء العاصمة بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

والولايات المتحدة سجلت 734 وفاة إضافيّة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115,347 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات 2,071,782.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.