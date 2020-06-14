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"بكين" تُسجل أعلى عدد من الاصابات اليومية "بكورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:27 - 14 يونيو 2020
جثث كورونا 2 جثث كورونا 2
تقارير
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سجلت السلطات الصحية في العاصمة الصينية "بكين" اليوم الأحد 14/6/2020 تسجيل 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

"بكين" أعلنت أمس السبت عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.

وسجلت الصين خلال اليوم الماضي، بما في ذلك العاصمة 57 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، كما تم تسجيل 9 إصابات بدون أعراض، وتعافى مريضان، دون تسجيل وفيات.

وحتى هذا اليوم تم تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وشفاء 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، وبلغ عدد الضحايا 4634.

 

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