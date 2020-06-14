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سلفيت : وفاة شقيقين بعد اختناقهما داخل بئر عميق

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 08:20 - 14 يونيو 2020
الشقيقان في سلفيت الشقيقان في سلفيت
تقارير
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تلقت محافظة سلفيت اليوم الأحد14/6/2020 ، خبراً مفجعاً ، بعد الإعلان عن وفاة شقيقين من بلدة كفر الديك قضاء سلفيت بعد اختناقهما داخل بئر عميق.

وأعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، عن وفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك من قرية كفر الديك قضاء سلفيت بعد دخولهما بئر عميق مع استخدام مولد كهربائي داخل البئر، ما أدى إلى نفاذ الأكسجين، ومن ثم وفاتهما نتيجة الاختناق الشديد.

وبين المحافظ خلال بيان صحفي، أن أحد الضباط وهو النقيب حمزة أبو شمة أصيب أثناء محاولته إنقاذهما دون أن يتمكن .

وبين كميل أن طواقم الدفاع المدني هرعت إلى المكان فور تلقيها الإشارة، لكن نتيجة التعقيدات، وعمق البئر، وفقدان الأكسجين، لم يتمكنوا من إنقاذهما، واستطاعوا انتشالهما بمشقة بالغة بعد أن أصيب عدد من الأفراد المنقذين بالاختناق.

 

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