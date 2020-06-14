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سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الأحد 14/6/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:12 - 14 يونيو 2020
اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم
تقارير
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يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الأحد14/6/2020، تعافي بسيط على سعر صرفه ، حيث بلغ اليوم 3.47 شيقلاً ، بعد ان كان سعره خلال الاسبوعين الماضيين أقل من 3,45 شيقلاً .

رجح عدد من المختصين ان يكون سبب انخفاض الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير يعود لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

اسعار صرف العملات اليوم الأحد 14/06/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4000    3.4742

دينار/شيكل 4.7686   4.9279

يورو/شيكل 3.8168   3.9870

دولار/دينار 0.7050   0.7130

يورو/دولار 1.1226   1.1476

 

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