سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الأحد 14/6/2020

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الأحد14/6/2020، تعافي بسيط على سعر صرفه ، حيث بلغ اليوم 3.47 شيقلاً ، بعد ان كان سعره خلال الاسبوعين الماضيين أقل من 3,45 شيقلاً .

رجح عدد من المختصين ان يكون سبب انخفاض الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير يعود لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

اسعار صرف العملات اليوم الأحد 14/06/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4000 3.4742

دينار/شيكل 4.7686 4.9279

يورو/شيكل 3.8168 3.9870

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1226 1.1476