الطقس اليوم 14/6/2020: انخفاض الحرارة حتى الثلاثاء

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الأحد 14/6/2020، ان انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الاثنين 15/6/2020، يكون الطقس غائم جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 16/6/2020، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء17/6/2020، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .