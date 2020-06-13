الجزائر تقرر رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية

قررت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية، حيث تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 ولاية من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا.

وألعنت السلطات الجزائرية قد أعلنت أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجيا اعتبارا من 14 يونيو، علما أن المرحلة الأولى من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية قد بدأت في 7 يونيو.

وأوضح بيان حكومي في الرابع من يونيو أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون "مشروطا بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات".

وأشار البيان إلى أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية فرضت حجرا صحيا كاملا منذ يوم 24 مارس الماضي.