ارتفاع وفيات واصابات فيروس كورونا في مصر والسعودية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة.

وأوضحت الصحة المصرية، تسجيل 62 وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1484 والإصابات إلى 42980.

يشار إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت مارس الماضي، عن حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء الدولة، لمواجهة فيروس كورونا، والقانون ساري حتى اليوم.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة فيها، 39 وفاة و3366 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 932 والإصابات إلى 123308.

حتى اليوم،عالميًا، وصل عدد وفيات فيروس كورونا إلى 430 الف و630 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات إلى سبعة ملايين و825 ألفًا و303 حالة، تعافى منها أربعة ملاين و14 ألف، و96 حالة.