أفضل طريقة عمل كيكة الكاكاو الشهية في البيت من أول مرة

يبحث الناس عن الطريقة المثلى لإعداد كيكة الكاكاو، حيثُ تتميز كيكة الكاكاو بعد مميزات سنطرق لها في هذه المقالة، ولا تستهلك طريقة عمل الكيكة الكاكاو عناء كثيرًا على الصانع، إذ تعد طريقة اعداد سهلة وبسيطة، كما أن مكوناته متوفر في معظم المطابخ، وهو ما يجعلها من الحلويات الشهيرة عند الناس.

واستطاعت كيكة الكاكاو، أن تغزو بيوت سكان الدول العربية، بسبب المميزات التي تتمتع بها الكيكة، وهو طمعها اللذيذ والشهي، إضافة إلى سهولة مضغها لدى الكبار، كما يمكن للأشخاص أن يقدموا الكيكة الكاكاو الجاهزة في المناسبات العامة والخاصة، وعند عزائم الأصدقاء والاقارب.

ويواصل موقع فلسطين اليوم الاخباري، تقديم لحضراتكم طرق اعداد الحلويات الشهية واللذيذة، التي يرغبها الناس، وبهذا الصدد وفرنا لكم مكونات كيكة بالكاكاو وطريقة عملها في البيت بكل سهولة.

تعرف على مقادير كيكة الكاكاو:

وتتوفر مكونات الكيكة الكاكاو في معظم المطابخ وهي لا تحتاج إلى أي عناء في الحصول عليها من الأسواق، وابرزها:

1 كوب دقيق

4 بيضات

1 كوب سكر

4 ملاعق صغيرة نسكافيه

½ كوب حليب

½ كوب زيت

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب كاكاو

إليك طريقة كيكة الكاكاو:

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الكيكة الكاكاو، على الصانع ان يقوم بإخفاق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم أضيفي كوب السكر مع استمرار الخفق، وبعدها أضيفي الدقيق تدريجياً والكاكاو.

ثانيًا: وبعد المرحلة الأولى، اضعي في صينية مدهونة بالزيت الكيك، ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً.

ثالثًا: وبخصوص عمل الصوص، اخلطي السكر مع الحليب والنسكافيه في الخلاط الكهربائي ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلظ قوامه.

رابعًا: وفي المرحلة الأخيرة، قومي بإخراج الكيكة من الفرن، واسكبي عليها الصوص وأدخليها البراد او الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، وتقدم كيكة الكاكاو على هيئة قطع.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

أما طريقة عمل الكيكة العادية، اتبع تلك الخطوات:

مكونات وجبة الكيك العادي :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك العادي (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.