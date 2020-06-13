الخارجية: وفاة مواطن من صفوف الجالية الفلسطينية في أمريكا إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بين صفوف الجالية الفلسطينية، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

وأفادت الخارجية في بيان لها، بأن المواطن رائد فؤاد صلاح توفي جراء إصابته بالفيروس، في مدينة شيكاغو الامريكية.

وكانت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية، قد أعلنت اليوم السبت، وفاة المواطن الفلسطيني في مصر، هشام عطا حمدان شبير (٥٣ عاما)، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة، أنها تجري الترتيبات مع وزارة الصحة المصرية لإنجاز الإجراءات اللوجستية المتعلقة بدفن الفقيد.

وبلغ اعداد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بسبب فيروس كورونا، 131 شخص، و1964 إصابة، وتعافى 1142 حالة، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أعلن عنها امس,