ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (إسرائيل).

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات بالفيروس لدى الاحتلال، ارتفع إلى 18,972 إصابة، بينهم 35 بحالة الخطر، وفق موقع "والا" العبري".

وكان ما تسمى بإذاعة "الجيش الإسرائيلي"، قد أعلنت عصر اليوم، إصابة ثلاثة حالات جديدة في صفوف قوات الاحتلال بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة "تل ابيب" المحتلة.

وبينت، أن طواقم الصحة أجرت فحص مخبري لنتنياهو، وكانت النتيجة سلبية أي "غير مصاب".