5 دقائق لإعداد السلطة التركية الحارة الشهرية بحضورها مع المشاوي والاسماك

يبحث السكان عن طريقة إعداد السلطة التركية الحارة المثلى، والتي يقدمها الناس كمقبلات مع المشاوي والاسماك، إذ تمتاز تلك السلطة بذوق شهي ولذيذ، فضلاً عن كونها طبق جميل يضاهي الاطباق على الموائد، في حين تعد طريقة إعداد السلطة التركية، بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير في البيت في دقائق معدودة، كما أنها تعتبر أكلة مفضلة للصغار والكبار.

واستطاعت السلطة التركية الحارة، أن تحقق شهرة واسعة بين السكان في الدول العربية، حيثُ تتربع السلطة على موائد الإفطار، خاصة في المناسبات العامة والخاصة وكذلك مع الوجبات التي تقدم في المطاعم.

موقع فلسطين اليوم الاخباري، أراد من هذه المقالة الرائدة ان يضعكم على مكونات عمل السلطة التركية، وطريقة اعدادها السهلية والبسيطة.

ونريد أن ننوه إلى ان السلطة التركية تنتمي إلى الاطباق التركية العريق.

مكونات السلطة التركية كمقبلات مع المشاوي والاسماك:

فلسطين اليوم وضعت لكم، مكونات السلطة التركية، وهي:

بصل مقطع قطع صغيرة.

بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة شطة حارة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

زر ثوم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سكر.



ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وكوب من رب الطماطم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل السلطة التركية المستخدمة مع المشاوي والاسماك:

ويترتب على صانع السلطة التركية في البيت أو أي مكان، أنه بعد أن يحضر مكونات السلطة المرفقة في الاعلى، أن يقوم بخلط جميع المكونات، كما وتوضع في الثلاجة لحين التقديم, ونقدم لكم طعامًا هنيئًا.

كما يقدم الموقع طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، وهي مشهورة ايضًا كسابقتها، مع الحفاظ على طعمها اللذيذ والشهي.

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

تعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.