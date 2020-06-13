د. القططي: الدكتور شلح يمثل نهجًا كاملًا تسير عليه حركة الجهاد والمقاومة

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، أن الراحل د. رمضان شلح من الرموز الفلسطينية التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه كان رجلا وحدويا بامتياز ويتكلم باسم الشعب والقضية الفلسطينية ولا يتكلم باسم فصيل.

وأضاف القططي لقناة "فلسطين اليوم"، أن د. رمضان شلح أمن بالشعب الفلسطيني وبالنصر وزوال كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد قائداً سياسياً بل كان يتبنى رؤية واضحة لتحرير فلسطين.

وأكد ان د. رمضان شلح جمع بين البعد الوطني والقومي والإسلامي في حركة الجهاد الإسلامي، مبينًا أنه يمثل نهجا كاملا تسير حركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الفلسطينية.

يتبع...