صندوق دعم الشباب الفلسطيني يعلن عن موعد إجراء القرعة لمستفيدي قرض الزواج الحسن

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لوزارة الشباب والرياضية في غزة، اليوم السبت، عن موعد اجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من منحة قروض الزواج الحسن.

وأوضح صندوق دعم الشباب، أن موعد اجراء القرعة سيكون يوم الاثنين المقبل في مقر الوزارة، وذلك الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

بدوره، أكد مدير عام الصندوق عصام الهبيل، أن الوزارة استكملت كافة الإجراءات المتعقلة بسحب القرعة، موضحًا أنه تم استكمال حصر عدد المسجلين، ومتابعة تشكيل اللجنة الخاصة بالقرعة.

وبيّن الهبيل، في حديث صحفي له، أن اللجنة ستتولى إجراء القرعة، فيما سيتم الإعلان عن المستفيدين عبر بث مباشر على صفحة الصندوق والوزارة "الفيس بوك".

وأشار إلى ان صندوق دعم الشباب يسعى للتحفيف عن الشباب في دفع تكاليف الزواج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للسكان.

يُشار إلى أن الصندوق قد أعلن في وقت سابق، أنه قدم مبلغ قدره ألفين دولار أمريكي كقرض حسن لتزويج الشباب، على أن يتم تسديد المستفيدين بواقع 50 دولار شهريًا.