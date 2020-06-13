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شركة إيطالية تنجح في إنتاج لقاح ضد "كورونا" و4 دول تتعاقد معها!!

  • فلسطين اليوم - ايطاليا
  • 20:13 - 13 يونيو 2020
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تقارير
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وقعت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا عقدًا مع شركة "Astrazeneca" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا.

وقال سبيرانتسا، في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن العقد مع شركة الأدوية الإنجليزية السويدية  يقضي بالحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الخريف، مشددا على أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، لافتا إلى أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

وأوضح سبيرانتسا أن هذا اللقاح سيكون متاحا لسكان أوروبا، واصفا توقيع العقد بـ"الخطوة الواعدة الأولى" في هذا المسار، فيما شدد على ضرورة اعتبار أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "خيرا عاما عالميا". 

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