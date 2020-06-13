إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف قوات الاحتلال

أعلنت ما تسمى بإذاعة "الجيش الإسرائيلي"، اليوم السبت، إصابة ثلاثة حالات جديدة في صفوف قوات الاحتلال بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة "تل ابيب" المحتلة

وأوضحت الإذاعة العبرية، أنها سجلت الإصابات بين صفوف "حراس الأمن" الإسرائيلي، مبينّة أنه جرى فحص نتنياهو، وكانت النتيجة سلبية أي "غير مصاب".

في حين، ذكر موقع "والا" العبري، أن حكومة الاحتلال اغلقت مدرسة في منطقة "حولون" في "تل ابيب" اليوم، بعد اكتشاف إصابة طالبة فيها بفيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل)، ارتفع إلى 18,876 إصابة، بينهم 33 بوضع صعب، والوفيات 300 حالة، وفق احدث إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية.