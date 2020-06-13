زلزال يضرب اليابان بقوة 6.3 ريختر

ضرب زلزال وصلت قوته إلى 6.3 درجة مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، اليوم السبت، دون وجود خطر وقوع تسونامي.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، مبينة أن مصدره على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن القوة القصوى للهزات الأرضية وصلت إلى مستوى 4 درجات بالمقياس الياباني المكون، ما يعادل نحو 6.3 درجة بمقياس ريختر.

وأضافت أن الزلزال لم يسفر عن خطر وقوع تسونامي، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه لا تقارير حاليا حول وقوع إصابات أو أضرار.