طريقة عمل السلطة التركية التي تقٌدم مع المشاوي والاسماك

إليك طريقة عمل السلطة التركية الشهية والتي تقدم كمقبلات مع المشاوي، حيثُ اكتسبت السلطة صيتًا واسعة بين السكان، لما تتمتع من مزايا رائعة، سنطرق لها في هذه المقالة، وتتميز السلطة التركية المقدمة مع المشاوي والاسماك خلال المناسبات العامة والخاصة والعائلية وكذلك في المطاعم، بطعمها اللذيذ والشهي معًا.

وتنتمي السلطة التركية إلى الاطباق التركية العريق، مع التطور التقني الكبير في العالم وظهور الانترنت الذي قرب المسافات، انتشرت طريقة اعداد السلطة بين السكان العرب.

ولا يزال موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم طرق اعداد الوجبات والمشروبات الحلويات المتعددة، وهنا وفرنا لكم طريقة اعداد السلطة التركية الحارة المستخدمة في المشاوي.

مقادير السلطة التركية التي تُقدم مع المشاوي والاسماك:

فلسطين اليوم وضعت لكم، مكونات السلطة التركية، وهي:

بصل مقطع قطع صغيرة.

بقدونس مفروم ناعم.

زر ثوم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة شطة حارة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وكوب من رب الطماطم.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل السلطة التركية المستخدمة مع المشاوي والاسماك:

ويترتب على صانع السلطة التركية في البيت أو أي مكان، أنه بعد أن يحضر مكونات السلطة المرفقة في الاعلى، أن يقوم بخلط جميع المكونات، كما وتوضع في الثلاجة لحين التقديم, ونقدم لكم طعامًا هنيئًا.

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

تعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.