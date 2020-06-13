"مصر" تبدأ بتدشين أطول جسر متحرك في العالم

من المقرر أن تدشن السلطات المصرية، "كوبري" عائم يربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات المصرية، والذي أطلقت عليه "كوبري الفردان العائم" الجديد للسكك الحديدية.

ووفق ما أوردته وسائل اعلامية، فإن المخطط سيربط سيناء بالمحافظات المصرية عن طريق 6 أنفاق للسيارات وطريق مزدوج للسكك الحديدية، بالإضافة للكباري العائمة والمعديات.

ويعد "كوبري الفردان" المعدني الجديد لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة، لتنمية هذه المنطقة.

وأشارت، إلى أن الكوبري يصنّف بأطول جسر متحرك في العالم، حيث يبلغ طوله 340 مترا، وعرضه من الداخل 10.2 متر، وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديدية، وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات والشاحنات بحمولة 70 طنا، إلى أنه يعبر قناة السويس ويربط سيناء بباقي مصر، ومفتوح للسماح بالملاحة في قناة السويس، وينغلق فقط لمرور القطارات.

وأوضحت، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم أعلى قناة السويس وتحويله من مسار واحد للقطارات إلى اثنين، بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد متحرك يحمل نفس التصميم الهندسي للكوبري القديم على قناة السويس الجديدة، ضمن مخطط ربط شبكة السكك الحديدية بشبه جزيرة سيناء.