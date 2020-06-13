إيطاليا تعلن وفاة عشرات الحالات الجديدة جراء فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، وفاة عشرات الحالات الجديدة، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد لمرض (كوفيد-19).

وأوضحت الصحة الإيطالية، أنها سجلت وفاة 78 شخصًا بفيروس، ما رفع إجمالي الوفيًات في الدولة إلى 34301 حالة وفاة، وفق وكالة "رويترز".

وبيّنت أن عدد اجمالي الإصابات في الدولة منذُ ظهور اول إصابة مارس الماضي، بلغ 236142 إصابة، فيما تعد إيطاليا الدولة السابعة من حيثُ اعلى حصيلة إصابات بالعالم.

والجدير ذكره، أن إيطاليا تعتبر الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا بوباء كورونا، بعد ان تفشى الفيروس بطريقة مهولة بين السكان، ما أدى إلى شل الحياة فيها.