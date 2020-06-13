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اندلاع حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:57 - 13 يونيو 2020
اندلاع حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" اندلاع حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة"
تقارير
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اندلعت حرائق عدة خلال الساعات الأخيرة عصر اليوم السبت في غلاف قطاع غزة بفعل إطلاق بالونات وطائرات حارقة من القطاع.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بان 5 حرائق اندلعت منذ عصر اليوم السبت حتى الآن في مستوطنات غلاف غزة ما أدى لحرق دنمات زراعية.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" أن المزيد من عمليات إطلاق البالونات الحارقة تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

وتشهد حدود قطاع غزة الشرقية بداية التوتر على وقع التهديدات الإسرائيلية التي يطلقها ما يسمى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض من الضفة المحتلة.

بدأت بعض المجموعات الشبابية بإطلاق بالونات وطائرات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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