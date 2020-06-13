فتح توجه انتقادات لاذعة للإمارات على التطبيع مع الإسرائيليين

أكد الناطق باسم حركة (فتح) إياد نصر أنَّ مقال سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبة لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حمل كثير من الرسائل الخطيرة والسلبية، مشدداً على أنًّ المقال انحدار خطير في سلوك الإمارات تجاه القضية الفلسطينية كقضية من قضايا الثوابت العربية.

وقال نصر في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: لا نقبل الإنقلاب على المبادرة العربية للسلام التي جعلت تطبيع الدول العربية مع الاحتلال، نتيجة لتنفيذ كل بنود المبادرة العربية، وليس التراجع عن خطوة الضم شرطا لتطبيع العلاقات مع الاحتلال كما يقول سفير الامارات.

وطالب نصر الامارات بالالتزام بالإجماع العربي ومقررات جامعة الدول العربية وبمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية، والعدول عن المسار الذي تصر الأمارات على المضي فيه.