هل استأنفت الأونروا خدماتها الصحية في الأردن؟

قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المملكة الأردنية استئناف العمل في كافة خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها.

وأوضحت الوكالة أن استئناف العمل في الخدمات الصحية يأتي وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى أن جميع تلك الإجراءات تأتي تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة الأردنية.

موعد استقبال اللاجئين الفلسطينيين في العيادات الصحية في الاردن

وستستقبل العيادات المراجعين من لاجئي فلسطين ضمن ساعات العمل المعتاد ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية الا ربع من يوم السبت وحتى الخميس.

وتهيب الوكالة بمراجعيها ضرورة الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة، ومن أهمها:

* التباعد الاجتماعي

* غسل الأيدي بالصابون، او تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر

* ارتداء القفازات والكمامات امتثالا لقانون الدفاع رقم (11)، والذي أعلنته الحكومة الأردنية في وقت سابق

* ضرورة أخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا بالمركز الصحي لتحديد نوع الخدمة المطلوبة والموعد المناسب لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو بآخر لنقل العدوى.

وسيعمل الطاقم الطبي التابع للوكالة في العيادات الصحية على قياس درجة حرارة كافة المراجعين قبل الدخول للعيادة، والمساعدة في انجاز الخدمة المطلوبة في أسرع وقت لتفادي التواجد لوقت طويل داخل العيادة.

ولن يسمح بدخول المركز الصحي لأكثر من مرافق واحد فقط مع المرضى اللذين هم بحاجة الى المساعدة كالأطفال، وكبار السن، وذوي الاعاقة، ويجب ترك مسافة امان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والآخر في قاعات الانتظار.

وعلى المراجعين ابلاغ فريق "الأونروا" الطبي في حال ظهور أعراض لارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية كالسعال، وألم في الحلق، أو صعوبة في التنفس.

كما دعت المراجعين لضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة اعلاه ومشاركتها مع الجيران، والسكان في نفس المخيم، او الحي، والاصدقاء، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية.

وسيتم عرض هذه التدابير على الشاشات الموجودة في صالات الانتظار داخل كل عيادة؛ لضمان وصولها لجميع المراجعين.