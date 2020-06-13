اليكم موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني، والتي ستكون حامية الوطيس بين الفريقين الذان يتصارعان على الفوز.

وسجلت محركات البحث بحث المتابعين عن موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني، وهو ما يشي بحماسة المتابعين والمشاهدين العرب للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساءً عندما يحل برشلونة ضيفا على منافسه ريال مايوركا في المباراة التي تجمعهما باستاد إيبيروستار ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى

ويسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي ريال مايوركا وإسعاد جماهيره في أول مباراة بعد استئناف الدوري مجددا لزيادة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يفقد فريق برشلونة جهود الثنائي عثمان ديمبيلي لعدم تسجيله في قائمة الفريق في الدوري الإسباني، وكليمون لونغليه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتوقع البعض أن تكون المواجهة بين برشلونة وريال مايوركا ستكون سهلة نسبا علي لاعبي برشلونة نظرا لوجود فارق كبير في إمكانيات اللاعبين.

وقدم لاعبو فريق برشلونة موسما استثائيا بأداء قوى حيث يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة من أصل 27 مشاركة بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد، وتمكن برشلونة من تحقيق 18 فوز هذا الموسم والتعادل فى 5 والهزيمة فى 5 مباريات، وسجل 63 هدف فى جميع المباريات وعليه 31.

وفى المقابل يسعى فريق ريال مايوركا للخروج بأفضل نتيجة من المواجهة الذى ستجمعه من المتصدر، للهروب من منطقة القاع الذى يوجد بها فى جدول الترتيب للاستمرار بالليجا الدرجة الأولى فى الموسم المقبل وعدم الهبوط.

ويتواجد فريق ريال مايوركا فى المركز الـ 18 فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 25 نقطة من أصل 27 مشاركة، حيث تمكن من تحقيق نتيجة الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 4 والهزيمة فى 16، وسجل ريال مايوركا 28 هدفا هذا الموسم فى جميع مشاركاته وعليه 44 هدفا.