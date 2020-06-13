تعرف على الموعد الجديد لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية دورة 2020 في سوريا

أصدرت وزارة التربية في سوريا برنامج الامتحان المعدل لعام 2020 لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية.
برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة علمي و ادبي دورة 2020 الجديد:
برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية دورة 2020 الجديد:
برنامج امتحان شهادة الثانوية المهنية :
تعديل موعد الامتحان
أوضحت الحكومة في بيانها أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية (التاسع و البكالوريا) تبدأ بتاريخ /21 / من شهر حزيران القادم ولـ دورة امتحانية واحدة وإلغاء الدورة التكميلية وذلك في حال عدم ظهور أية متغيرات تتعلق بفيروس كورونا ” تستدعي تعديل موعد الامتحان.
برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة علمي و ادبي دورة 2020 القديم :
برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية دورة 2020 القديم :
برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية القديم الدورة الأولى لعام 2020 في سوريا :
أصدرت وزارة التربية برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة “الصناعية والتجارية والنسوية” الدورة الأولى لعام 2020.
وتبدأ امتحانات الثانوية المهنية في 31-5-2020 وتستمر لغاية 21-6-2020 لجميع الفروع.