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تعرف على الموعد الجديد لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية دورة 2020 في سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:18 - 13 يونيو 2020
تقارير
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أصدرت وزارة التربية في سوريا برنامج الامتحان المعدل لعام 2020 لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية.

برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة علمي و ادبي دورة 2020 الجديد:

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برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية دورة 2020 الجديد:

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برنامج امتحان شهادة الثانوية المهنية :

تعديل موعد الامتحان

أوضحت الحكومة في بيانها أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية (التاسع و البكالوريا) تبدأ بتاريخ /21 / من شهر حزيران القادم ولـ دورة امتحانية واحدة وإلغاء الدورة التكميلية وذلك في حال عدم ظهور أية متغيرات تتعلق بفيروس كورونا ” تستدعي تعديل موعد الامتحان.

برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة علمي و ادبي دورة 2020 القديم :

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برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية دورة 2020 القديم :

برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية القديم الدورة الأولى لعام 2020 في سوريا :

أصدرت وزارة التربية برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة “الصناعية والتجارية والنسوية” الدورة الأولى لعام 2020.

وتبدأ امتحانات الثانوية المهنية في 31-5-2020 وتستمر لغاية 21-6-2020 لجميع الفروع.

 

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