عميد الأسرى الفلسطينيين يوجه رسالة مهمة للجزائر حكومة وشعبًا واعلامًا

وجه عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس رسالة مهمة إلى دولة الجزائر وإلى الصحف والشعب الجزائري الكبير.

وجاءت رسالة الأسير يونس خلال مقابلة أجرتها صحيفة جزائرية عن السيرة الذاتية لعميد الأسرى الفلسطينيين.

وعبر عميد الأسرى عن امتنانه الشديد لدولة الجزائر بسبب مواقفها الدعمة للقضية الفلسطينية.

وقال: "نحن لا نشكر الجزائر، لا نشكر إعلام الجزائر، بالعادة الشكر للغرباء، والجزائر منا ونحن من الجزائر".

وأضاف: "محظوظون بشعبنا الجزائري، محظوظون بظل الرجال العالي الذي يفيء شمسنا الحارقة في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي ذات السياق قال الكاتب الجزائري عمارة بن عبدالله: "مما لا شك فيه وما يدعونا للفخر والصمود، فالاحتلال الإسرائيلي يخشى من وسائل الإعلام التي تمثل خطورة كبيرة على مشروعه الاحتلالي الصهيوني لأرضنا الفلسطينية والعربية".

وأضاف: "يدرك الاحتلال الدور الكبير لوسائل الإعلام في فضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وكل حقوقه المشروعة التي هي محل نضال منذ الوعد المشؤوم الى يوم الناس هذا".

وتابع قوله: "الرسالة التي أرسلها عميد الاسرى كرم يونس، للجزائر ولإعلام الجزائر الذي تميز وانفرد شهادة عز وفخار (طبعا بشهادة النخبة الفلسطينية ومختلف المراكز ووسائل الاعلام والمسؤولين الفلسطينيين من أعلى مستوى).

وأمضى يقول: "على المستوى العربي والدولي في تناول قضايا الأسرى وفق خطة وسياسة إعلامية من حيث الحجم والمحتوى والاستمرارية، فأخذت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تُعِد التقارير المختلفة التي تفضح جرائم المحتل بحق الأسرى الفلسطينيين، الشأن الذي جعل قضية الأسري اليوم من أهم ما يشغل الصحافة الجزائرية بشكل خاص دونها عن باقي ساحات الإعلام العربي".

وأكد ان الجزائر وهي تراقب وتتابع الشأن الفلسطيني اليومي وقضايا الأسرى وتراقب الخبر الفلسطيني والوجع الفلسطيني كما تتابع حالتها الوطنية، بنفس الدرجة من الاهتمام الحقيقي في أبهى صور الدعم وأجمل أشكال الإسناد، وحقا أن الجزائر اليوم هي السند والظهير الذي لا يتصنع في مشاعره وحبه واهتمامه، وهو ما جعل قضية الأسرى الفلسطينيين تلقى تجاوباً بالغاً عند كل المؤسسات الرسمية والشعبية في الجزائر، باعتبار انشغالهم بهذه القضية هو جزء من واجبهم، وتجسيد حقيقي لمعنى الولاء والحب لفلسطين وهمها