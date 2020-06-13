لليوم الثاني على التوالي: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان المختبر المركزي فيها اجرى اختبارا ل ٥١ عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.

واشارت في بيان لها ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة منذ بداية الازمة بلغ ١١٧٠٣ عينة، منها ١١٦٣١عينة سلبية و٧٢ عينة إيجابية.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل ٣٧٢ مواطن موزعين على سبعة مراكز للحجر الصحي وحالتهم الصحية مطمئنة.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت في قطاع غزة ٤٥ حالة فيما لا تزال ٢٦ حالة تتلقى العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح وحالة وفاة واحدة لامراة مسنة.