تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، خبراً مفاده وفاة الشيخ عبدالله المصلح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، بعد صراع مع المرض، غير ان مصادر عائلية نفت عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن وفاة الشيخ المصلح.

ونفت مصادر عائلية تدهور الحالة الصحية للشيخ عبدالله المصلح المصاب بفيروس كورونا (كوفيد_19)، داعيةً مروجي الشائعات للتوقف عن نشر مثل تلك الآفات الاجتماعية، كونها تؤثر على العائلة نفسياً.

يشار إلى أن الشيخ مصلح اصيب بفيروس كورونا، بعد أدائه صلاة الجمعة في الحرم النبوي بالسعودية، حيث جرى وضعه في الحجر الصحي بإحدى المستشفيات؛ كي يتلقى العلاج المناسب.

وفي سياقٍ متصل، أفاد شاكر نجل الشيخ عبدالله أن والده بحالة صحية مستقرة تتماثل للتعافي بحسب الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه حاليا، مبينا أن المرض انتقل له بعد الصلاة بالمسجد.

وأضاف شاكر المصلح أن الرعاية الطبية المتميزة ودعوات الأحباب كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الحالة الصحية لوالده، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا في المستشفى، وأموره بخير ويحتاج إلى دعاء الجميع.

وشكر نجل الشيخ المصلح، خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، على اهتمامهم بوالده، قبل أن يظهر الأخير بمقطع فيديو، وحالته جيدة، إذ وجه نصائح إلى المواطنين في هذه الجائحة.

ودعا الشيخ عبدالله المصلح، المواطنين إلى التزام البيوت وجعلها دور فضل وعبادة، وتفقد من حولهم؛ لأن هناك من كان دخله يوميا وانقطعت معيشته الآن، والتواصل مع الأقارب والأمهات عبر الوسائل المتاحة.

ما حقيقة وفاة الشيخ عبدالله المصلح بفيروس كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، خبراً مفاده وفاة الشيخ عبدالله المصلح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، بعد صراع مع المرض، غير ان مصادر عائلية نفت عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن وفاة الشيخ المصلح.

ونفت مصادر عائلية تدهور الحالة الصحية للشيخ عبدالله المصلح المصاب بفيروس كورونا (كوفيد_19)، داعيةً مروجي الشائعات للتوقف عن نشر مثل تلك الآفات الاجتماعية، كونها تؤثر على العائلة نفسياً.

يشار إلى أن الشيخ مصلح اصيب بفيروس كورونا، بعد أدائه صلاة الجمعة في الحرم النبوي بالسعودية، حيث جرى وضعه في الحجر الصحي بإحدى المستشفيات؛ كي يتلقى العلاج المناسب.

وفي سياقٍ متصل، أفاد شاكر نجل الشيخ عبدالله أن والده بحالة صحية مستقرة تتماثل للتعافي بحسب الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه حاليا، مبينا أن المرض انتقل له بعد الصلاة بالمسجد.

وأضاف شاكر المصلح أن الرعاية الطبية المتميزة ودعوات الأحباب كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الحالة الصحية لوالده، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا في المستشفى، وأموره بخير ويحتاج إلى دعاء الجميع.

وشكر نجل الشيخ المصلح، خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، على اهتمامهم بوالده، قبل أن يظهر الأخير بمقطع فيديو، وحالته جيدة، إذ وجه نصائح إلى المواطنين في هذه الجائحة.

ودعا الشيخ عبدالله المصلح، المواطنين إلى التزام البيوت وجعلها دور فضل وعبادة، وتفقد من حولهم؛ لأن هناك من كان دخله يوميا وانقطعت معيشته الآن، والتواصل مع الأقارب والأمهات عبر الوسائل المتاحة.