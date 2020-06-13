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الأحرار: أنظمة التطبيع مع الكيان جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:26 - 13 يونيو 2020
ياسر خلف ياسر خلف
تقارير
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أكد الناطق باسم حركة الأحرار م. ياسر خلف بأن أنظمة التطبيع منبوذة وأركانها هم جزء من المؤامرة الدولية على شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، مشدداً على أن الفلسطينيين لا يعولون على الأنظمة العربية المطبعة، بل على الشعوب الحرة التي لازالت تحب فلسطين وأهلها.

وشدد خلف في تصريحٍ وصل فلسطين اليوم نسخة عنه على أنه "مهما بلغ حجم الدعم الأمريكي وأنظمة التطبيع للاحتلال ورغم هبوط الطائرات العربية في مطاراته والتسابق في تجميل صورته عبر المقالات واللقاءات والمسلسلات لن يكون هذا الكيان طبيعيا في المنطقة بل سرطانا خبيثا يجب اجتثاثه".

واختتم حديثه، قائلاً "بأن الإرهاب يتمثل بالاحتلال قاتل الأطفال والرجال والنساء ومن لا يعتبر الكيان الصهيوني رأس الإرهاب والإجرام في المنطقة والعالم فليراجع حساباته وعقيدته".

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