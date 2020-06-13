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الاتحاد الفلسطيني يُكرم دير البلح بطل كرة اليد للموسم 2020-2021

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:21 - 13 يونيو 2020
الاتحاد الفلسطيني يُكرم دير البلح بطل كرة اليد للموسم 2020-2021 الاتحاد الفلسطيني يُكرم دير البلح بطل كرة اليد للموسم 2020-2021
تقارير
جوال
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كرم الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في قطاع غزة الأربعاء الماضي نادي دير البلح بطل الموسم 2020-2021 لكرة اليد وذلك ضمن اختتما فعاليات دوري جوال لكرة اليد.

وشارك في ختام فعاليات دوري جوال لكرة اليد وتكريم نادي دير البلح طاقم الاتحاد، واللجنة الأولمبية، ورؤساء النوادي، وممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) راعي الدوري، في ملعب صالة الشهيد سعد صايل، بغزة.

تفاصيل كرة اليد موسم 2020-2021 لكرة اليد

شارك في دوري جوال لكرة اليد للموسم 2020-2021 أربعة فرق، وهي

"خدمات البريج، خدمات النصيرات، نادي الصلاح الرياضي، اتحاد دير البلح"

وتوج اتحاد دير البلح بطلًاً للموسم الحالي، بعد مباراة حماسية، جمعته مع خدمات النصيرات في المباراة النهائية.

يشار إلى ان شركة (جوال) الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية، وتدعم المنشآت الرياضية بتجهيز بنيتها التحتية، كما تعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص، في مبادرتها ورعايتها للقطاع الرياضي في جميع محافظات الوطن.

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