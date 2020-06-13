فيديو لاعب كرة قدم يسجل هدفا بعد قتله على يد الشرطة المكسيكية

تمكن اللاعب ألكسندر مارتينيز من تسجيل هدف في مرمى فريق الخصم بعد مقتله على يد شرطي في دولة المكسيك.

وجاء ذلك تكريمًا للاعب بشكل غير اعتيادي بعد قتله، ويبلغ اللاعب ألكسندر 16 عامًا.

وشارك في تشييع اللاعب ما يقارب من 12 لاعبًا من الفريق يحفل وداع اللاعب ألكسندر وفقًا لوكالة رويترز البريطانية.

تفاصيل تسجيل لاعب كرة قدم هدفا بعد قتله

أصدقاء اللاعب ودعوا زميلهم بشكل مؤثر جدًا حيث جلب اللاعبون نعش المتوفي ألكسندر، وقام أحد اللاعبين بتمرير الكرة بحافة التابوت وارتدت الكرة إلى زاوية المرمى.

ووقع حارس المرمى على الأرض محاولًا التصدي لكرة القدم لكن الكرة تدخل المرمى وعقب ذلك احتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وحضر الجنازة حوالي 300 شخص

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية.

وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

ويحمل ألكسندر الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.