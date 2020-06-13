حقيقة وفاة الشيف منال العالم ..!

انتشرت في الآونة الأخيرة، أخباراً تتعلق بوفاة الشيف الأردني المحبوبة منال العالم، وراجت بشكل متسارع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد نفت مصادر إعلامية أن ما يتم تداوله حول وفاة منال العالم غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكدةً أن العالم بصحة جيدة ولا تعاني أي أمراض كما يُشاع.

وفور الإعلان عن خبر الوفاة، أعرب نشطاء التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لنشر خبر وفاتها.

ولكن فور الإعلان ووصول اتصالات عديدة للعالم، فخرجت في فيديو على حسابها بموقع إنستغرام، تؤكد فيه عدم صحة كل الأخبار المتناقلة.

وقالت الشيف منال العالم: حسبي الله ونعم الوكيل على الناس التي انتحلت شخصيتي ووضعت هذا الخبر على فيسبوك، لافتة إلى أن هناك عدة مواقع تحمل اسمها نشرت هذا الخبر الشنيع الذي أوقف قلوب الناس.

وعبّرت منال العالم عن انزعاجها الشديد بعدما وردت التقارير الصحفية عن وفاتها، متسائلة في الوقت ذاته : "أين الإنسانية والبشر والعالم ولا أفهم من هؤلاء، أنا متوترة جدا وأرجوكم جميعا أعذروني".

يُذكر أن منال صالح العالم، هي طباخة أردنية درست في كلية الأداب بجامعة عين شمس المصرية، وهي من أشهر الشيفات في الوطن العربي، ولديها العديد من البرامج التلفزيونية المختصة بالطبخ.