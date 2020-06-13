قرارات مصرية تبدأ غدا: حظر التجول من الـ8 مساءً واغلاق تام للمنتزهات والشواطئ

أعلنت الحكومة المصري سلسلة من الاجراءات والقرارات لمنع تفشي وباء "كورونا"، حيث انه من المقرر ان يبدأ غداً الأحد 14/6/2020 ، قرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يومياً وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري.

وقالت الحكومة المصرية انه سيتم اعتبارا غدا الأحد مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي .

وبين القرار الحكومي انه سيتم إستمرار العمل وحتى نهاية الشهر الجارى بقرار رئيس الوزراء ، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.