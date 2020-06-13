وزير إماراتي يشارك بمؤتمر سنوي لمنظمة يهودية أمريكية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيشارك بمؤتمر افتراضي أعلنته "اللجنة اليهودية الأمريكية" أن تنوي عقده في الفترة بين 14-18 حزيران/ يوليو الجاري.

وقالت المنظمة - التي تعنى بتعزيز وجود "إسرائيل" والشعب اليهودي - في تغريدة عبر "تويتر": "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".

وأضافت أن قرقاش سيناقش جهود الإمارات في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار تاريخي مع جيسون إيزاكسون مدير السياسيات بالمنظمة.

من جانبها، عبرت مسؤولة اعلامية باللجنة، جولي لينارز، عن سعادتها باستضافة الوزير الإماراتي في "الحدث التاريخي".

وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة شريك شجاع وذو رؤية في هذه الرحلة".

وكانت الإمارات أرسلت خلال الأسابيع القليلة الماضية طائرتين إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وعلى متنهما مساعدات طبية، قالت إنها موجهة إلى الفلسطينيين، إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت أنه لم يتم التنسيق معها بهذا الخصوص، ورفضت استلام المساعدات، مشيرة إلى إنها لن تكون جسرا تطبيعيا بين أبوظبي وتل أبيب.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع سلطات الاحتلال، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.