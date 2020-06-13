سعر الليمون في مصر 4 أضعاف سعر التفاح.. والسبب!

تشهد اسعار الليمون في مصر اليوم السبت ، 13/6/2020 ، ارتفاعاً ، حيث تراوحت اسعار الليمون في مصر ما بين 40_50 جنيهاً للكيلوغرامو ما يعادل 4 أضعاف سعر التفاح البلدي.

اتهام صغار التجار للكبار بالجشع، والتحكم في الأسعار، في حين يرى الكبار أن السوق عرض وطلب، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لقلة المعروض، وخاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام (بين العروات).

نقيب الفلاحين حسين أبوصدام قدر، نصيب الفرد بنصف ليمونة يوميًا، على اعتبار أن المساحة المزروعة بالليمون تقدر بـ40 ألف فدان، تنتج حوالي 400 ألف طن، بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان، بمتوسط 40 ثمرة الكيلوغرام).

وعن أسباب الارتفاع أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، يعود إلى قلة المعروض مقابل زيادة الطلب، بخاصة بعد نصائح الأطباء بالإكثار من تناول "فيتامين سي"، كأحد أسلحة مجابهة فيروس كورونا.

ويوضح أن إنتاج الليمون في مثل هذا الوقت من كل عام يتراجع إلى 10%، وهو ما يطلق عليه المزارعون موسم "الرجيعة الأولى"، وفي شهر أغسطس/ آب، يكون موسم الإنتاج الثاني (الرجيعة الثانية)، ويرتفع فيه الإنتاج إلى 30%، ثم موسم الإنتاج الثالث (السلطاني)، في مارس/ آذار، وهو الموسم الرئيسي، إذ تصل نسبة إنتاجه إلى 60%.

محمد أبو ياسين، وهو بائع خضروات، يتهم كبار التجار بأنهم هم الذين يتحكمون في الأسعار ويجنون الأرباح، أما المزارعون والبائعون الصغار "فيحصلون على الفتات"، كما يقول لـ"العربي الجديد".

ويقول إنه "رغم وصول سعر الليمون إلى 40 جنيهًا للكيلوغرام، إلّا أن الطلب ما زال في الحدود المعقولة، فمعظم الكميات المباعة الآن تراوح ما بين ربع إلى نصف كيلوغرام".

ويرفض عمر فتح الباب، وهو تاجر جملة، اتهامهم بالجشع والتحكم في الأسعار، بالقول، لـ"العربي الجديد": "نشتري الليمون من أسواق الجملة كالعبور، بنظام المزاد اليومي، ونتيجة لقلة المعروض في هذا التوقيت من كل عام، يكون الطلب أكثر فيرتفع السعر".

ويشير إلى تراجع الكميات المباعة بعد ارتفاع سعر الكيلوغرام من 15 جنيهًا قبل شهر رمضان إلى 40 جنيهًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن أقل كمية يمكن بيعها 125 غراماً (4 ليمونات).