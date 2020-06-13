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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:59 - 13 يونيو 2020
معتقل معتقل
تقارير
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يدخل اليوم 13 من يونيو/حزيران، خمسة أسرى من القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير سامر عبد السميع أحمد الاطرش (42 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد ثماني مرات ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا من سجون الاحتلال.

الأسير أنس إبراهيم محمد عقبة (35 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس/

الأسير خالد عبد الرحيم حسن برهم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير عطية نعيم عوض حمايل (36 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير سميح غالب طالب جعبري (31 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

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