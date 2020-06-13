خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 13 من يونيو/حزيران، خمسة أسرى من القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼️ الأسير سامر عبد السميع أحمد الاطرش (42 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد ثماني مرات ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا من سجون الاحتلال.

◼️ الأسير أنس إبراهيم محمد عقبة (35 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس/

◼️ الأسير خالد عبد الرحيم حسن برهم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

◼️ والأسير عطية نعيم عوض حمايل (36 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

◼️ الأسير سميح غالب طالب جعبري (31 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.