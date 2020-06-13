سعر الذهب في السعودية بالدولار والريال اليوم السبت 13/6/2020

في ظل التذبذب المستمر على سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الريال السعودي وتأثيره المباشر على سعر الذهب ، وسط اهتمام كبير من قبل السعوديين لمعرفة سعر الذهب ، يشهد سعر صرف الذهب في السعودية اليوم السبت 13/6/2020 ، انخفاضاً .

طالع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 13 يونيو 2020، لجميع أعيرة الذهب مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي وهو كالتالي :-

اسعار الذهب عيار 24 208.99 ريال $55.68

سعر الذهب عيار 22 191.58 ريال $51.04

اسعار الذهب عيار 21 182.87 ريال $48.72

اسعار الذهب عيار 18 156.75 ريال $41.76

سعر الذهب عيار 14 121.91 ريال $32.48

سعر الذهب عيار 12 104.50 ريال $27.84

اسعار أوقية الذهب 6,500 ريال $1,732

اسعار جنيه الذهب 1,463 ريال $389.74

اسعار كيلو الذهب 208,994 ريال $55,675

يذكر أن ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها يرجع لعاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط، والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب ، ويشار الى ان كورونا اثرت بشكل كبير على اسعار الذهب .