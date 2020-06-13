سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 13/6/2020

يواصل الدولار الامريكي الارتفاع مقابل الليرة السورية اليوم الست 13/6/2020، بعد يومين من اعفاء الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس الماضي رئيس الوزراء عماد خميس، في خطوة تأتي في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية إثر انهيار تاريخي لليرة السورية، وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

لتشهد الليرة السورية مزيداً من الانهيار وليتخطى الدولار حاجز الـ3000 ليرة سورية .

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، مما زاد من معاناة السوريين.

التلويح الامريكي للعقوبات على سوريا تواصل الليرة السورية اليوم السبت13/6/2020 الانهيار بشكل كبير مقابل الدولار الامريكي .

الليرة السورية هوت خلال الايام الماضية ، واليوم السبت 13/6/2020 ، لتسجل دمشق أدنى سعر لها على الإطلاق، بعد تعدي الدولار حاجز 2900- 3000 ليرة، خاسرة أكثر من 300 ليرة خلال يوم واحد .

سعر صرف الدولار الامريكي يواصل الارتفاع اليوم السبت 13/6/2020 مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 31%.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 2900-3000 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 13/6/2020

*سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية 704.00 ليرة سورية

*سعر اليورو في سوريا مقابل الليرة السورية 794.68 ليرة سورية

*سعر الجنيه الاسترليني في سوريا 894.75 ليرة سورية

*سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية 524.36 ليرة سورية

*سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية 106.59 ليرة سورية

*سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية 75.84 ليرة سورية

*سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية 2288.31 ليرة سورية

*سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 187.58 ليرة سورية

*سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية 992.95 ليرة سورية

*سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية 1864.41 ليرة سورية

*سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 191.66 ليرة سورية

*سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية 193.38 ليرة سورية

*سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية 1828.10 ليرة سورية

*سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية 43.40 ليرة سورية

*سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية 643.19 ليرة سورية

*سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية 731.05 ليرة سورية

*سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية 76.71 ليرة سورية

*سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية 490.65 ليرة سورية

*سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية 99.36 ليرة سورية

*سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية 10.33 ليرة سورية

*سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية 46.56 ليرة سورية