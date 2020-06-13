سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. انخفاض متواصل

تواصل أسعار صرف العملات اليوم السبت الأحد 13/6/2020، انخفاضها أمام الشيكل "الإسرائيلي" في السوق المحلي.

وقد عانت العملات من ارتفاع كبير أمام الدولار لفترات طويلة لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه عاد للانخفاض مجدداً.

وعاد سعر الدولار للانخفاض مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير بسبب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

اسعار صرف العملات 13/06/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4000 3.4742

دينار/شيكل 4.7686 4.9279

يورو/شيكل 3.8168 3.9870

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1226 1.1476