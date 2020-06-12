"حماس" تدين تصريحات السفير الإماراتي في الولايات المتحدة

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن محاولات سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة للبحث عن مشتركات بين دولته مع "إسرائيل"، هي استجداء للتطبيع معه، عدا عما تؤشر إليه هذه المحاولات من قلة إدراك لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية التوسعية.

وقال قاسم، في تصريح صحفي: "من المستنكر والمؤسف تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية".

وأضاف: "وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة "ستحرك المتطرفين" ، هو إتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني ، وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة".

وتابع: "تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا "حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض" يعكس استهتاره بمشاعر كل أبناء شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة".

وأكمل: "على كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته".