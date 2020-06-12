لجنة دعم الصحفيين تطالب بحماية الصحفيين من التغول الإسرائيلي

طالبت لجنة دعم الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من التغول الإسرائيلي، والاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، لاسيما بعد اصابة ثلاثة صحفيين اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م برصاص الاحتلال، أثناء تغطيتهم الميدانية لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

ووثقت لجنة دعم الصحفيين إصابة الزملاء أيمن نوباني مصور وكالة وفا، وجعفر اشتيه مصور وكالة الصحافة الفرنسية، وفادي الجيوسي مصور تلفزيون فلسطين، أثناء اصابتهم بالرصاص المغلف بالمطاط.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي، أن "هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل جنود الاحتلال، يهدف لحجب الرواية الفلسطينية وعدم تمكين الصحفيين من تأدية واجبهم المهني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، وهو دليل واضح على تعمد جنود الاحتلال على إعاقة عمل الصحفيين في نقل الوقائع والاحداث، الأمر الذي يدلل على تغول الاحتلال وتماديه في ملاحقة الصحفيين، تارة بإطلاق النار، وتارة بالاعتقال ومصادرة المعدات".

وأكدت اللجنة أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسة مراسلون بلا حدود، واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة اليونسكو، وكل المؤسسات التي تعنى بحرية الراي والتعبير مطالبة بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.