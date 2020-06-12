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بسبب مادتي الرياضيات والفيزياء

وزارة التربية والتعليم تشكّل لجنة متخصصة لمتابعة تظلمات الطلبة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:11 - 12 يونيو 2020
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
تقارير
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علّق مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم في فلسطين، محمد عواد، على التظلمات التي قدمها طلبة الثانوية العامة بسبب امتحاني الرياضيات والفيزياء.

وقال عواد في تصريح صحفي إن "هناك لجنة متخصصة تابعة تظلمات الطلبة من مادتي الرياضيات والفيزياء".

وأكد عواد أنه سيتم النظر في جميع التظلمات التي أثارها الطلبة وذويهم بما يضمن حقوقهم دون أي إجحاف.

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، طمأن أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة الطلبة بخصوص امتحان الفيزياء والجلسة الأولى للرياضيات.

وكانت وزارة التربية أكدت في توضيح أصدرته، حول جلسة امتحان الرياضيات للفرع العلمي (الورقة الأولى) الذي عقد أول من أمس، أن جهات الاختصاص ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما يخدم مصلحة الطلبة، وأن ذلك جاء في ضوء التغذية الراجعة التي وردت للوزارة حول جلسة الامتحان.

وكان طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي اشتكوا من صعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت الممنوح لهم.

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