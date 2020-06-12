نعرض لكم اليوم سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12/6/2020 مقابل الليرة السورية، في ظل الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة خلال الفترة الماضية، مع بدء تحسن ملحوظ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وكان قد حل بها الكثير من الخسائر هذا الأسبوع، حيث تعرض سعر البيع والشراء إلي كثير من الاضطرابات بسبب فترة الحروب التي شهدتها الي وباء كورونا.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية تفاوت في الأسعار بين المدن كذلك في السوق السوداء، وشهد سعر الصرف هبوط كبير يصل إلى 30% حيث احتلت أعلى مكانة مدينة إدلب في الأسعار، و الاقل هي مدينة الباب.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12/6/2020

تشهد الليرة السورية مزيدًا من الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، حيث هوت الي أدنى مستوياتها بينما يواصل الدولار الأمريكي في الارتفاع وقد بلغت الخسائر خلال اليومين السابقين لليرة السورية نحو 31%.

كما رأينا أيضًا أن البعض يقومون بالانتحار بعد خسارة الكثير من الليرات السورية مقابل الدولار الأمريكي، وبالرغم من أن هناك ارتفاع في الليرة السورية الا انها تعاني من تراجع قيمتها امام العملات الأجنبية الأخرى، وهذا مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات الأميركي.

يشار إلى أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر والأقوى فى اقتصاديات العالم، حيث انه سيطر على اقتصاديات العالم لقرابة قرن من الزمان، وكثافة التداول هي التي جعلت الدولار في هذه الدرجة، حيث معظم التعاملات التجارية تتم بواسطة الدولار، حيث أن حجم تداول الدولار الأمريكي حوالي خمسة تريليونات، ونرى أيضًا أن الدولار الأمريكي يساهم في الكثير من التعاملات اليومية في البورصة.

ونرى في جميع البنوك أن أكبر احتياطي يحتله الدولار الأمريكي وهذه من أهم الأسباب التي حافظت على استقرار الصرف، وعلى حسب التقارير الصادرة من خلال صندوق النقد الدولي تكشف أن هناك تراجع في الدولار الأمريكي إلا أنه مازال محافظًا على مكانة ولم يهتز، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأ الدولار الأمريكي في هيمنة على الاقتصاد العالمي بعد أن تعرضت أوروبا لخسائر كبيرة، وبهذا كان الدولار الأمريكي قادرًا على التفوق والصعود.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12 حزيران 2020

1 (SYP) ليرة سورية= 0.0019 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 512.9460 ليرة سورية

أي أنك تعطي 1 ليرة سورية وتأخذ في المقابل 0.0019 دولار أمريكي.

آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020, 06:00 ص (بتوقيت جرينيتش )