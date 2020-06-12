لجنة دعم الصحفيين تطالب بالأفراج عن الصحفي سامي الساعي

طالبت لجنة دعم الصحفيين من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفلسطينية محمد اشتية، بالتدخل شخصيا من أجل الإفراج عن الزميل الصحفي سامي الساعي، الذي اعتقل لدى جهاز الامن الوقائي في مدينة طولكرم بتاريخ 9/6/2020م حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكدت لجنة دعم الصحفيين، أنها تخشى على حياة الصحفي "الساعي" الذي سبق وأن تعرض لتعذيب شديد أثناء اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة في شباط 2017م.

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن الزميل الصحفي سامي الساعي أنكر التهم التي وجهت له من قبل أجهزة امن السلطة، وجميعها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ،كما أنكر أي علاقة له بالصفحات التي نشرتها.

ودعت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات والهيئات النقابية والحقوقية العمل على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ،الذي تستغل أجهزة أمن السلطة بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الاعلامية وحرية التعبير.

وبينت اللجنة ان الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير يتناقض وكل التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني، وأكد خلالها احترامه لكل السياسات والتشريعات التي ستعمل على حماية المواطنين والصحفيين.